Gümüşhacıköy'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

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AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Türk Kızılay Orta Karadeniz Samsun Kan Merkezi'nin kan toplama aracı Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırıldı.

Vatandaşlar kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kan bağışı aracında görevli Dr. Dursun Bektaş, herkesin kan verme konusunda duyarlı davranması gerektiğini belirterek, "Kan stoklarını yüksek düzeyde tutmak gerekir. Bunun için sağlıklı herkesin yılda 3 kez kan vermesi lazım. İlçe halkının yoğun talebine teşekkür ediyorum. Gün içinde 72 ünite kan toplandı. Tüm bölgede kan bağışını periyodik aralıklarla sürdüreceğiz." diye konuştu.

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