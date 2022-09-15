Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi Merzifon'da

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı, kahraman askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatın yer aldığı "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" açıldı.

Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki serginin açılışını, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Ergül ve Tuncer Basmacı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat yaptı.

Kaymakam Güldoğan, Çanakkale Savaşı sırasında verilen mücadelenin gelecek nesillere aktarılması ve Çanakkale'ye gidemeyenlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla ilçede sergi açtıklarını söyledi.

Çanakkale ruhunun yaşatılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Güldoğan, şunları söyledi:

"Çanakkale sadece ülke tarihimiz açısından değil dünya tarihi açısından da son derece önemli bir yere sahiptir. Tarihin altın sayfalarına 'Çanakkale geçilmez' fikri yerleşmiştir. Bir mühür gibi orada sonsuza kadar durmaya devam edecektir. Çanakkale'nin bizim için ayrı bir önemi vardır. Orada oluşan azim, umut, kararlılık Kurtuluş Savaşı'nı ateşlemiştir, meşalesini yakmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Sergiyi gezen öğrencilere, "Tarihimizi öğrenelim" tavsiyesinde bulunan Güldoğan, "Aziz Türk milleti için istikbal, istiklal, özgürlük, hürriyet söz konusu olduğunda nasıl kararlı, azimli kahramanlıklar sergilediğini bu sergide görecek ve anlayacaksınız. Bu büyük şanlı mücadelenin, kahramanlık mücadelesinin ayrıntılarını burada göreceksiniz. Gençler önce kendi tarihimizi öğrenelim. Ülkemizi çok sevelim. Çanakkale'ye gidip, oradaki havayı teneffüs etmenizi de öneriyorum." diye konuştu.

Müze görevlilerince Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıklar ve yaşananlar hakkında bilgilendirmenin de yapıldığı sergiyi, öğrenciler ve vatandaşlar 10 gün boyunca ücretsiz ziyaret edebilecek.

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