Taşova'da İlköğretim Haftası kutlandı

AMASYA (AA) - Taşova ilçesinde İlköğretim Haftası, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Hafta dolayısıyla Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin konulmasının program, Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu'nda devam etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, burada yaptığı konuşmada, 29 okulda 3 bin öğrenci ve 400 öğretmen ile yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Eğitimin bir toplumun geleceğini belirleyen süreç, memleket meselesi olduğunu vurgulayan Tümer, "Türk eğitim sistemimiz tüm vatandaşlarımızı, Türk milli eğitiminin temel amaçlarından biri olan fikri hür, vicdanı hür nesillerin dengeli ve düzgün karaktere sahip olmasını, aynı zamanda iyi insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesi görevini üstlenmiştir. Eğitim öğretimdeki en önemli hedefimiz çocuklarımızın yetenek ve ilgilerinin dahilinde zihinsel, ruhsal, sosyal gelişimlerinde öncülük edip milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmektir." dedi.

Program, öğrencilerin gösterileri ve birinci sınıf öğrencilerine hoş geldin çiçeğinin verilmesiyle sona erdi.

Programa Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk de katıldı.

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