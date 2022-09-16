Merzifon'da köy okulu öğrencilerine çanta ve kırtasiye yardımı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığınca köy okullarında eğitim gören öğrencilere kırtasiye malzemesi ve okul çantası yardımında bulunuldu.

Merzifon Ülkü Ocakları Başkanı Hasan İnce, "Küçük kalplerin büyük hayallerine ortak oluyoruz" sloganıyla düzenledikleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hazırladıkları kırtasiye malzemesi ve okul çantalarını ilgili kurumlara teslim ettiklerini söyledi.



Böyle bir projeye öncülük etmekten mutluluk duyduklarını dile getiren İnce, "Köy okullarında okuyan öğrencilerimize her yıl olduğu gibi bu yıl da yardım eli uzatıyoruz. Geleceğimizin teminatı minik kardeşlerimizin yüzünü güldürebilmek, ailelerinin yükünü bir nebze de olsa hafifletebilmek için desteklerimiz devam edecek." dedi.





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