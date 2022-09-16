Amasya'da 12 köpek yavrusunun zehirlenerek öldürdüğü iddiası

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Merzifon ilçesinde 12 köpek yavrusunun zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çavundur köyünde, köpekleri hareketsiz gören duyarlı vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, 12 köpek yavrusunun ölü olduğunu tespit etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Merzifon Belediyesi ekiplerinin çalışmasının ardından zehirlendiği tespit edilen 13 köpek ise tedavisi için barınağa götürüldü.

Olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.