Taşova'da sünnet şöleni düzenlendi

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AMASYA (AA) - Taşova ilçesinde İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen şölende 50 çocuk sünnet edildi.

Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte sünnet olacak çocuklar ve aileleri, davul zurna eşliğinde ilçe meydanına kadar yürüdü.

Burada Kur'an tilaveti ve ilahiler eşliğinde semazen gösterisi sunuldu, çocuklara Osmanlı macunu ve pamuk şekeri ikram edildi.

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, sünnet şölenini geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, "Umudu, sevgiyi, iyiliği paylaşacağız. Özellikle annelerden dua istiyorum, çünkü dualar bizim en büyük gücümüz olacaktır. Dernek olarak 50 çocuğumuzu sünnet ettirdik. İnşallah bu çocuklarımız vatanına, milletine, bayrağına, Kur'an'a, dinine gelenek ve örfüne saygılı birer çocuk olacak ve bizler de onlarla gurur duyacağız." ifadelerini kullandı.

Program, Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın "çocuklar" konulu sohbeti ve duanın ardından sona erdi.

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