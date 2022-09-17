Taşova'da sünnet şöleni düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşova'da sünnet şöleni düzenlendi

AA

Taşova'da sünnet şöleni düzenlendi

AMASYA (AA) - Taşova ilçesinde İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen şölende 50 çocuk sünnet edildi.

Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte sünnet olacak çocuklar ve aileleri, davul zurna eşliğinde ilçe meydanına kadar yürüdü.

Burada Kur'an tilaveti ve ilahiler eşliğinde semazen gösterisi sunuldu, çocuklara Osmanlı macunu ve pamuk şekeri ikram edildi.

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, sünnet şölenini geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, "Umudu, sevgiyi, iyiliği paylaşacağız. Özellikle annelerden dua istiyorum, çünkü dualar bizim en büyük gücümüz olacaktır. Dernek olarak 50 çocuğumuzu sünnet ettirdik. İnşallah bu çocuklarımız vatanına, milletine, bayrağına, Kur'an'a, dinine gelenek ve örfüne saygılı birer çocuk olacak ve bizler de onlarla gurur duyacağız." ifadelerini kullandı.

Program, Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın "çocuklar" konulu sohbeti ve duanın ardından sona erdi.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'da 12 köpek yavrusunun zehirlenerek öldürdüğü iddiası
YEREL HABERLER Amasya'da 12 köpek yavrusunun zehirlenerek öldürdüğü ...
Merzifon'da köy okulu öğrencilerine çanta ve kırtasiye yardımı
YEREL HABERLER Merzifon'da köy okulu öğrencilerine çanta ve ...
Taşova'da İlköğretim Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Taşova'da İlköğretim Haftası kutlandı
Amasya'da sevgi evlerinde kalan çocukların doğum günü kutlandı
YEREL HABERLER Amasya'da sevgi evlerinde kalan çocukların doğum günü ...
Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi Merzifon'da
YEREL HABERLER Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi Merzifon'da
İçişleri: Hakkari'de Eren Abluka-37 Operasyonu başlatıldı
YEREL HABERLER İçişleri: Hakkari'de Eren Abluka-37 Operasyonu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.