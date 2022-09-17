Taşova'da kan bağışı kampanyası

AMASYA (AA) - Türk Kızılay Taşova Temsilciliği ile Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Sayar, Merkez Cami önünde Kızılay kan bağışı otobüsünde bağışların alınacağını söyledi.
Kana her zaman ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Sayar, "Bu nedenle sağlık durumu uygun olan vatandaşlarımızın mutlaka kan bağışında bulunmalarını talep ediyoruz. Kimin ne zaman kana ihtiyacı olacağını hiç kimse bilemez. O yüzden mutlaka kan bağışında bulunmalıyız." dedi.