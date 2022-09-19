Merzifon ve Taşova'da Gaziler Günü kutlandı

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AMASYA (AA) - Merzifon ve Taşova ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Merzifon ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Merzifon Şubesi Başkanı Ahmet Saka, törende yaptığı konuşmada, gaziliğin Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının yaşayan destanı olduğunu, gazinin de bu destanı yazan kahramanın adı olduğunu söyledi.

Saka, Gaziler Günü'nün tüm yurtta kutlanmasının devletin ve milletin gazilere verdiği önemin, onlara duyulan minnet, şükran duygusunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Törene, Kaymakam Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Güldoğan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Merzifon Şubesi Başkanı Ahmet Saka, daire müdürleri ve gaziler katıldı.

Taşova ilçesinde Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gaziler adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Gazisi Mithat Caba yaptı.

Törene, Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, siyasi partilerin ilçe başkanları, gaziler ve şehit yakınları katıldı.





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