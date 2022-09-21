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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Valisi Masatlı, Suluova’da muhtarlarla bir araya geldi

AA

Amasya Valisi Masatlı, Suluova’da muhtarlarla bir araya geldi

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Suluova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Masatlı, yapılan ve planlanan hizmetleri değerlendirmek için muhtarlarla istişare halinde olduklarını söyledi.

Muhtarların köy ve mahallelerinde devleti temsilen görev yaptıklarına işaret eden Masatlı, şunları kaydetti:

“Muhtarlarımız bulunduğu coğrafyada en ücra köşede vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışan, herkesin takdiriyle ve seçimiyle vatandaşlarımızın teveccühünü kazanan çalışma arkadaşlarımızdır. Bizler de muhtarlarımız aracılığıyla halkımızın en uç noktada ihtiyaçlarını öğreniyoruz ve gereğini yapıyoruz. Bizler bir karar alırken veya herhangi bir işi yürütürken özellikle muhtarlarımızın çok önemli destek ve katkılarını görmekteyiz. Bu bakımdan muhtarlarımızı ve muhtarlık müessesesini çok önemsiyoruz. Muhtarlarımızın söylemleri bizlerin yapacağı işlerde bir anlamda kılavuz olmaktadır."

Konuşmanın ardından il müdürleri tarafından kurumlarının çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, il genel meclisi üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri katıldı.

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