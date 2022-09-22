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Hokeyci Sinem Yalçın milli formayı 100'den fazla kez giydi:

AA

Hokeyci Sinem Yalçın milli formayı 100'den fazla kez giydi:

AMASYA (AA) - HÜLYA TURAN - A Milli Kadın Hokey Takımı oyuncusu Sinem Yalçın, bugüne kadar milli forma ile 100'ün üzerinde maça çıktı.

Almanya'nın Hamburg kentinde 7-10 Aralık'ta düzenlenecek Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Amasya Spor Salonu'nda kamp yapan A Milli Kadın Hokey Takımı oyuncularından 28 yaşındaki Sinem Yalçın, bu spora aile dostları milli hokeyci Gazel Güven aracılığıyla 10 yaşında başladı.

Zamanla başarılı bir hokey sporcusu olan ve 2008 yılında ilk kez milli takıma seçilen Sinem, kayıtların bulunduğu 2015 yılından sonra ise milli takımla 91 maça çıktı.

Aynı zamanda Ankara Keçiören Şehit Enis Kırımlı Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olan Sinem, bugüne kadar 100'ün üzerinde milli formayı giydi.

Gaziantep Polisgücü'nde oynayan Sinem Yalçın, AA muhabirine, hokeye kardeşiyle "sosyal aktivite olsun" diye başladıklarını, kardeşinin daha sonra spordan koptuğunu ama kendisinde tutkuya dönüştüğünü söyledi.

Aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği yaptığını belirten Sinem, çocukların elinden tutup spora yönlendirmeyi, yaşamlarını değiştirmeye katkı sağlayabilmeyi amaçladığını anlattı.


- "İstiklal Marşı'mızı ağlayarak okuduğum pek çok maçım vardır"

Hokeyin hayatını değiştirdiğini vurgulayan milli sporcu, şöyle devam etti:

"Evliyim. Sporun evliliğe, evliliğin spora olumsuz etkisi ya da anne olmanın hiçbir engeli olmadığını düşünenlerdenim. Dünyanın pek çok ülkesini gezip, başarı duygusunu yaşadık. Ailemizi bu şekilde gururlandırdığımız için mutluyum. Pek çok sporcunun hikayesi, kadın ve erkek örnekleri mevcut. Bu bağlamda sporun insanın hayatını değiştirdiğini, eğitime olumlu katkısı olduğunu hatta hayatını değiştirdiğini düşünüyorum."

Milli sporculuğun tarif edilemeyecek bir duygu olduğuna işaret eden Sinem, "İstiklal Marşı'mızı ağlayarak okuduğum pek çok maçım vardır. Ben ülkemi, milli duygularımla temsil ediyorum. Hokeyin, özellikle bayrağımızın benim için yeri çok anlamlı. Aynı heyecan ve gururla ülkemizi temsil etmeye devam edeceğim." dedi.

Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda da oynamak istediğini dile getiren Sinem, "100'den fazla olmuştur sanıyorum, Balkanlar ile birlikte çünkü çok uzun yıllarımı verdim. Umarım hala formumu koruyup milli takımlara, ülkeme faydalı olabilirim. Sanırım 100. defa milliliği geçtim. Gururluyum ülkemi 100 defa temsil ediyor olmaktan. Bu, federasyonumuzun, antrenörlerimizin ve sporcularımızın büyük başarısıdır." diye konuştu.

Avrupa'nın en iyi sekiz takımının dünyada da ilk sekiz sırada yer aldığını belirten Sinem, "Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası, bizim için dünya şampiyonası statüsünde. Dünyanın en iyi oyuncularıyla mücadele edeceğiz. Büyük bir gurur." dedi.


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