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AMASYA (AA) - AK Parti Taşova İlçe Başkanlığı Genişletilmiş Divan Toplantısı yapıldı.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2018 yılından sonra pek çok sorun yaşandığını söyledi.



Kovid-19 salgınından sabredip kurallara uyarak kurtulduklarını belirten Çilez, "Bu süreçte sizlerle de bir araya gelemedik. Devamında dünyada ekonomik bir kriz oluşmaya başladı. Enflasyonist baskı her tarafı kasıp kavurmaya başladı ve ülkemiz de bundan nasibini aldı." dedi.

Türkiye'nin dış politikası ile ilgili de değerlendirmede bulunan Çilez, "Yunanistan birilerinin gaz vermesi ile şımarmaya başladı. Türkiye’nin nasıl bir güce eriştiğini hepimiz biliyoruz. Kuzeyde bir terör devleti asla kurulmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece ve Cumhur İttifakı'nın gücü ile terör devletinin, ihanet şebekesinin orada böyle bir oluşum içerisine girmesine asla izin vermeyeceğiz. Birilerine rağmen masanın etrafında 6 değil, 16 olsalar da müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, AK Parti Taşova İlçe Başkanı Tekin Sobacı ile partililer katıldı.







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