Suluova'da öğrenci servisleri denetlendi

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde, öğrenci servisleri denetlendi.

Denetimde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve trafik ekipleri, okul servislerinin taşımalı eğitime uygun olup olmadığını kontrol etti.



Sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve taşımalı eğitimle ilgili konularda uyaran ekipler, emniyet kemeri, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemi ve araç muayeneleri gibi konularda bilgi aktardı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, servis araçlarına yönelik denetimlerin, eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız süreceğini söyledi.

Öğrencilerin sağlıklı, hijyenik, güvenli ve trafik kurallarına uygun şekilde yolculuk yapması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Davu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin evlerinden okullarına güvenli ortamda gidip gelmelerini sağlamak amacıyla düzenli olarak denetim yapılacak. Amacımız bizlere emanet edilen yavrularımızı ailelerine huzur içerisinde bırakabilmek. Okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uygun şekilde araç kullanan ve yönetmelik gereği aracında eksiği bulunmayan araç şoförlerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz okul servislerinde herhangi bir sorun gördüklerinde veya yaşadıklarında bizlerle iletişime geçebilir."

Denetimlere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüsamettin Elmas ve Nurullah Fırat da katıldı.





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