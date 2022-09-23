Merzifon'da mahalle güvenliği toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde, mahalle güvenliği toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Kümbethatun Mahallesi Muhtarlığında düzenlenen toplantıda, ilçedeki asayiş ve güvenlik konuları görüşüldü.

Kaymakam Güldoğan, güvenlik toplantısının her ay düzenli olarak bir mahallede yapıldığını belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliğini, huzurunu sağlamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Merzifon'un huzurlu ve güvenli bir ilçe olduğuna işaret eden Güldoğan, "Toplantılarımızda sorunları ilgililerine aktararak, çözümü noktasında neler yapılabileceğini ele alıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bir aile ortamında yaşamaları için bu toplantıların yararlı olduğunu düşünüyorum. Mahallerimizin, ilçemizin güvenliği için koordinasyona önem veriyor, buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Toplantıya Kümbethatun Mahallesi Muhtarı Ali Taha Demir, daire müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.





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