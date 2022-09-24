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Hem eğitimini hem hokeyi kariyerine sığdırdı

AA

Hem eğitimini hem hokeyi kariyerine sığdırdı

AMASYA (AA) - HÜLYA TURAN - A Milli Kadın Hokey Takımı'nda yer alan Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Rabia Uysal, annesinin "notların düşer" demesine rağmen hem eğitimine hem spora devam ediyor.

Almanya'nın Hamburg kentinde 7-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Hokey Takımı'nın kadrosunda bulunan Rabia Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'te hokeyi tanıtmak için okuluna gelen bir duyuru sayesinde 11 yaşında salon hokeyi ile tanıştığını ve 15 yaşında milli takım forması giydiğini söyledi.

Hokeyin kendisinde tutkuya dönüştüğünü belirten Rabia, "Çünkü bir defa girince hokeyden çıkamıyorsun. İlk başladığımda stil bana farklı geldi. Voleybol ya da futbol olsaydı bana farklı gelmeyecekti ve ben gitmeyecektim. Hokey değişik bir branş olduğu için ilk defa duydum. 'Nedir bu?' diye bakayım dedim. Çok sevdim ve hala oynuyorum. Hokeyle hayatınız çok güzelleşebilir. Ülke gezebilir, dil öğrenebilir, yakın arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Sporun katkısı çok." dedi.

Notlarının düşeceği gerekçesiyle annesinin ilk başta hokeye sıcak bakmadığını, kendisinin ise hayallerinin peşinden gittiğini anlatan Rabia, "Üniversiteden mezun olduğumda, hem eczacılık mesleğimi yapıp hem de milli takımda yer almaya devam etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rabia, hem spor kariyerinde hem de eğitim hayatında başarılı olmanın ayrı bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.


- "Antrenman aralarında ders çalışıyordum"

Hokeyin hayatını değiştirdiğini vurgulayan Rabia, "Sporcularımız ülkemizde genelde beden eğitimi bölümünü tercih ediyor. Ben küçük yaşlardan beri hem ders hem de spor anlamında iyi gittim. Ailem sağlıkçı olmamı istiyordu. Hatta ilk başlarda annem spora izin vermiyordu. 'Sınavın kötü gelirse turnuvaya göndermem' diyordu. Daha sonra milli takımla tanıştım. Milli takımın benim için avantajlarını öğrendim. Sporu bırakmam söz konusu dahi değildi." diye konuştu.

Ailesinin ve kendisinin de sağlıkçı olma hedefinde olduğunu kaydeden Rabia, "Üniversite sınavına hazırlanırken kamplarda, antrenman aralarında arkadaşlarım uyurken ben ders çalışıyordum. Benim için zor bir dönemdi ama hayallerime ulaşmam için bunu yapmam gerekiyordu. Bunu başardığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı formayı her giydiğinde de aynı heyecanı yaşadığını vurgulayan Rabia, mezun olduğunda da hokeyi bırakmayacağını söyledi.

Rabia Uysal, antrenörlerinin, çocuklarını spora yönlendirmeleri için ebeveynlere kendisini örnek gösterdiğini sözlerine ekledi.

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