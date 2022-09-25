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Perihan öğretmen, hokeyde ay-yıldızlı formayı tutkuyla giyiyor:

AA

Perihan öğretmen, hokeyde ay-yıldızlı formayı tutkuyla giyiyor:

AMASYA (AA) - HÜLYA TURAN - A Milli Kadın Hokey Takımı'nın kaptanı Perihan Çınar, 2007 yılından bu yana 100'den fazla milli maça çıktığını belirterek, "Bu bizim için onur verici. Umarım daha fazla bu formayı giymek nasip olur." dedi.

Gaziantep Nizip Yunus Emre Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olan 28 yaşındaki Perihan Çınar, hokeyle 10 yaşında tanıştı.

Zamanla milli takıma yükselen Perihan Çınar, bugüne kadar milli takımla 100'den fazla maça çıktı.

Almanya'nın Hamburg kentinde 7-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na Amasya'da hazırlanan Perihan Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem beden eğitimi öğretmeni hem de bir anne olmasının yanı sıra aktif şekilde hokey sporunun içinde yer aldığını söyledi.

Hokey ile tanıştığı andan itibaren sporu hiç bırakmadığını aktaran milli sporcu, "Hokeyle beden eğitimi öğretmenim sayesinde tanıştım. 2007 yılında ilk milli formayı giydiğimde çok heyecanlanmıştım ama yaşadığımız mutluluk paha biçilemezdi. Aradan yıllar geçmesine rağmen milli formayı her giydiğimizde heyecan ve mutluluğu yüreğimizde, kalbimizde hissediyoruz. 2007 yılından bu yana 100'den fazla milli maça çıktık. Bu bizim için onur verici. Umarım daha fazla bu formayı giymek nasip olur." ifadelerini kullandı.

Annelik ve sporun kendisini zorlamadığını kaydeden Çınar, çocuğuna güzel anılar bırakmak için hokeye devam etmek istediğini dile getirdi.


- "Kendimi şanslı hissediyorum"


Genç sporculara rol model olmanın kendisini mutlu hissettirdiğini vurgulayan Perihan Çınar, şöyle devam etti:

"Evlendim, bir çocuğum var. Milli takımın kaptanlığını yapıyorum. Bunun da ayrı sevincini yaşamaktayım. Özellikle Türkiye'de kadın sporcular, evlendiğinde ve çocuğu olduğunda sporu bırakıyor. Gençler özellikle 20'li yaşlarda sporu bırakabiliyor. Bu bizim için gerçekten üzücü oluyor. Bu konuda örnek olmak adına da kendimi şanslı hissediyorum. Birçok fedakarlığı bir arada getiriyor, kolay olmuyor ama ileride çocuğuma gösterebileceğim, 'İyi ki' diyebileceğim anılar biriktiriyorum."

Gençlere hokey ve spor konusunda tavsiyelerde de bulunan Çınar, "Gençlerin sporla tanışmaları çok önemli. Hem düzgün karakterler yetişmesi hem de zeka, motor gelişimleri adına herhangi bir sporla ilgilenmeleri çok önemli. Hokey gerçekten çok zevkli, hızlı oynanabilen bir spor. Bir şans verdiklerinde bizim gibi kopamayacaklarını düşünüyorum. O yüzden davet ediyoruz, tavsiye ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.


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