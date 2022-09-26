Amasya Şeker Fabrikası'nda 69. pancar alım kampanyası başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Şeker Fabrikası'nda 69. pancar alım kampanyası başladı

AA

Amasya Şeker Fabrikası'nın 69. pancar alım kampanyası, Suluova'daki tesislerde düzenlenen törenle başladı.

Amasya Şeker Fabrikası'nda 69. pancar alım kampanyası başladı

AMASYA (AA) - Amasya Şeker Fabrikası'nın 69. pancar alım kampanyası, Suluova'daki tesislerde düzenlenen törenle başladı.

Vali Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, Amasya ekonomisinin tarım başta olmak üzere, sanayi ve turizm ekseninde yoğunlaştığını söyledi.

Şeker fabrikasının Amasya bölgesi için çok önemli olduğunu anlatan Masatlı, tarımsal faaliyetlerin ilde yoğun şekilde gerçekleşmesinde şeker fabrikası ve ona bağlı olarak oluşan farklı sektörlerin büyük payı olduğunu vurguladı.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan ise şekerin tüm dünya ülkeleri açısından stratejik bir ürün olduğunu belirtti.

Üreticinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Özarslan, şunları kaydetti:

"2022 yılında fabrikamıza bağlı 5 il ve 16 ilçe,10 bölgemizde dışsal ekim alanlarımız ile birlikte 274 köyde 4 bin 700 çiftimiz ile sözleşme yapıldı. Bu çiftçilerimizle, 75 bin 500 dekar pancar ekimi gerçekleşmiştir. Bu ekimlerden kendi sahamızda 380 bin ton, dış sahada 220 bin ton olmak üzere toplamda 600 bin ton tesellüm edilmesi planlanmaktadır. Tarımsal üretime sağladığı katkının yanı sıra yan ürünleri ve geniş istihdam olanağı ile şeker, dünyada önemini her daim koruyan bir ürün olmuştur. Yeni kampanya döneminin hayırlar ve bereketler getirmesini temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından pancar üreticilerine plaket ve hediye verildi. Daha sonra dualar eşliğinde kesilen kurban ile Amasya Şeker Fabrikası'nda 69. pancar alım kampanyası başlatıldı.

Törene, AK Parti Amasya milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Amasya Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli hokeyciler, Amasya kampının birinci etabını tamamladı
YEREL HABERLER Milli hokeyciler, Amasya kampının birinci etabını ...
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Perihan öğretmen, hokeyde ay-yıldızlı formayı tutkuyla giyiyor:
YEREL HABERLER Perihan öğretmen, hokeyde ay-yıldızlı formayı ...
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı ...
Hem eğitimini hem hokeyi kariyerine sığdırdı
YEREL HABERLER Hem eğitimini hem hokeyi kariyerine sığdırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.