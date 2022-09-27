Taşova Kaymakamı Gökcecik şehit annesini ziyaret etti

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AMASYA (AA) - Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, 2007 yılında Şırnak Uludere'de şehit olan Himmet Aydemir'in annesini ziyaret etti.

Gökcecik, Gürsü köyünde oturan şehit annesi Döndü Aydemir'i ziyaret ederek, Aydemir'le sohbet edip çiçek ve hediye takdim etti.

Tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını, ailelerine sağlık ve sıhhat dilediğini belirten Gökcecik, "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet, onların bizim başımızın üstünde yerleri var. Devlet olarak her daim yanlarındayız ve kapımız her zaman sonuna kadar açıktır." dedi.

Kaymakam Gökcecik'e, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, SYDV Müdürü Barış Gündüz ve Özel İdare Şefi Vedat Yapal eşlik etti.

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