Taşova Kaymakamı Gökcecik şehit annesini ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşova Kaymakamı Gökcecik şehit annesini ziyaret etti

AA

Taşova Kaymakamı Gökcecik şehit annesini ziyaret etti

AMASYA (AA) - Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, 2007 yılında Şırnak Uludere'de şehit olan Himmet Aydemir'in annesini ziyaret etti.

Gökcecik, Gürsü köyünde oturan şehit annesi Döndü Aydemir'i ziyaret ederek, Aydemir'le sohbet edip çiçek ve hediye takdim etti.

Tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını, ailelerine sağlık ve sıhhat dilediğini belirten Gökcecik, "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet, onların bizim başımızın üstünde yerleri var. Devlet olarak her daim yanlarındayız ve kapımız her zaman sonuna kadar açıktır." dedi.

Kaymakam Gökcecik'e, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, SYDV Müdürü Barış Gündüz ve Özel İdare Şefi Vedat Yapal eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Şen, itfaiyeyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Şen, ...
Amasya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Amasya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Taşova'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Taşova'dan kısa kısa
Amasya Şeker Fabrikası'nda 69. pancar alım kampanyası başladı
YEREL HABERLER Amasya Şeker Fabrikası'nda 69. pancar alım kampanyası ...
Milli hokeyciler, Amasya kampının birinci etabını tamamladı
YEREL HABERLER Milli hokeyciler, Amasya kampının birinci etabını ...
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Perihan öğretmen, hokeyde ay-yıldızlı formayı tutkuyla giyiyor:
YEREL HABERLER Perihan öğretmen, hokeyde ay-yıldızlı formayı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.