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Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'yla ilgili UNESCO dosyası tamamlandı

AA

Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'yla ilgili UNESCO dosyası tamamlandı

AMASYA (AA) - UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan Amasya Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'nın daimi listeye alınabilmesi için Amasya Valiliği tarafından sürdürülen çalışmalar tamamlandı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere, yaptığı açıklamada, Anadolu coğrafyasının kadim şehirlerinden biri olan Amasya'nın geçmişine, tarihine, kültürüne sahip çıktıklarını söyledi.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Harşena Kalesi ve Kral Kaya Mezarları'nın asıl listeye alınmasıyla ilgili yoğun bir çalışmaya giriştiklerini belirten Masatlı, "Geçen hafta itibarıyla dosyamızı tamamlayarak, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza arz ettik. Bundan sonraki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu dosyayı inceleyecek ve UNESCO'nun merkezi olan Fransa'ya gönderecek. İnşallah en kısa sürede Harşena Kalesi ve Kral Kaya Mezarları, ülkemizin UNESCO Dünya Kalıcı Mirası'nda olan eserlerinden bir tanesi olacak." dedi.

Harşena Dağı ve Kral Kaya Mezarları'nın yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini, Amasya'nın binlerce yıllık tarihe sahip, tarihin hemen hemen her döneminden birtakım eserler barındıran bir kültür şehri olduğunu anlatan Masatlı, Amasya'nın UNESCO Dünya Kültür Miras Daimi Listesi'ne alındığında dünyanın kültürel ve tarihi yerlerinden birisi haline geleceğini ifade etti.

- Biz dışarıdan da turist alıyoruz ama Amasya'nın dünyada daha çok bilinirliği olacak"

Amasya'nın köklü tarihi geçmişine işaret eden Vali Masatlı, şunları kaydetti:

"8 bin 500 yıllık tarihi ve uhdesinde barındırdığı medeniyetlerle Amasya ilimiz, Anadolu coğrafyasının eşsiz kentlerinden bir tanesidir. Başta Hititler, Frigler, Hattiler, Pontuslar, Rumlar, Bizanslılar ve özellikle bizim tarihimiz açısından da Selçuklular ve Osmanlıların önemli şehirlerinden birisidir. Hal böyle olunca bütün bu medeniyetlerin bu coğrafyada bırakmış olduğu pek çok tarihi eser söz konusu. Bunlardan birisi de Harşena Kalesi ve Kral Kaya Mezarları. Hedefimiz, ilimizdeki bu tarihi eserin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesidir. Amasya'mız Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 'marka kent' olarak bilinmektedir. Bu vesileyle de dünyanın önemli kültürel ve tarihi yerlerinden birisi haline gelecek. Biz dışarıdan da turist alıyoruz ama Amasya'nın dünyada daha çok bilinirliği olacak. Ülkemizde tanınıyoruz ama insanlarımızın buraya ilgisi artacak."

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