Kaymakam Güldoğan'dan fabrika ziyaretleri

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AMASYA (AA) - Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.

OSB bünyesindeki fabrikaları gezerek yetkilileriyle görüşen Güldoğan, sanayi yatırımlarını önemsediklerini söyledi.

Fabrikaların bölge ve ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduğunu vurgulayan Güldoğan, "Merzifon Organize Sanayi Bölgesi her geçen gün gelişiyor. Vatandaşlarımız için önemli ölçüde istihdam sağlayan yatırımcılarımızla sık sık bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Devletimiz yatırımcıları her zaman desteklemektedir. Bizler de yatırımcılarımızın önünü açmak ve yeni iş sahaları oluşturmak için gayret gösteriyoruz." dedi.

Güldoğan, yatırım yapmak isteyen sanayici ve iş insanlarının her zaman yanlarında olduklarını sözlerine ekledi.

Güldoğan'a ziyaretlerinde Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş eşlik etti.





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