Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ilkokul öğrencileri, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.
Kemalpaşa İlkokulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.
Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı.
Altınöz, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla ilçe genelindeki yaya geçitlerinin kırmızıya boyanmaya başlandığını söyledi.