Amasya'da trafikte yüksek sesle müzik dinleyen 8 sürücüye para cezası

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis, 8 sürücüye trafikte yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle para cezası uyguladı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kredi Yurtlar Kurumu önünde yapılan uygulamada 21 araç ve 48 kişi sorgulandı.

Uygulama sırasında 8 araç sürücüsüne trafikte yüksek sesle müzik dinlemek, 2 araç sürücüsüne ehliyetsiz, 1 kişiye de alkollü araç kullanmaktan toplam 10 bin 739 lira idari para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, uygulamaların devam edeceğini kaydetti.

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