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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhacıköy’de muhtarlar toplantısı yapıldı

AA

Gümüşhacıköy’de muhtarlar toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Kaymakam Ali Cemal Altınöz başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

İlçe Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

İlçe ve köylerdeki çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi alan Altınöz, istek ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Altınöz, muhtarları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda da uyararak, yaşlı ve tek başına yaşayanların da bilgilendirilmelerini istedi.

Kendilerini, kaymakam, cumhuriyet savcısı, polis veya jandarma gibi tanıtan telefon dolandırıcılarına itibar edilmemesini isteyen Altınöz, "Hiçbir kaymakam, cumhuriyet savcısı, polis veya jandarma bu tür telefon bildiriminde bulunmaz. Bu vesileyle vatandaşlarımızın bu tür asılsız telefonlara itibar etmemesi ve kişisel bilgilerini paylaşmaması gerekir. Bu tür durumla karşılaşan ilçe merkezi ve ilçe kırsalında yaşayan vatandaşlarımızın telefonu kapatarak zaman kaybetmeden, 112 acil çağrı merkezini telefonla arayarak bilgilendirmede bulunmaları gerekmektedir." uyarısında bulundu.

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Necati Deligöz, İlçe emniyet Müdürü Bayram Delak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üst Çavuş Samet Kargıoğlu ile muhtarlar katıldı.


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