Merzifon'da "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" kutlandı

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AMASYA (AA)- Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Merzifon Huzurevi'ni ziyaret etti.

Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında huzurevi sakinleri onuruna düzenlenen programa katılan Masatlı, elini öptüğü yaşlılara karanfil ve çeşitli hediyeler verdi.

Masatlı, gazetecilere, her zaman yaşlıların yanında olmak ve onları sevgi ile hatırlamak gerektiğini söyledi.

Yaşlıların her zaman baş tacı olduğunu vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımız, geçmiş ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en kıymetli değerlerimizdir. Bu özel dönemde yaşlılarımıza hürmet, sevgi ve hizmette kusur etmememiz medeniyetimizin gereğidir. Bizler yaşlılarımızı, içinde yaşadığımız toplumun bereket kaynağı ve ulu çınarları olarak görürüz. Bizleri yetiştiren, koruyup kollayan değerli büyüklerimizin ihtiyaç duydukları bu dönemde, yaşama sevinçlerini kaybetmeden, sağlıkla huzur içinde yaşamalarına katkı sağlamak, hak ettikleri saygı ve sevgiyi eksiksiz bir biçimde göstererek gönüllerini hoşnut tutmak, hayatlarını kolaylaştırmak hepimizin öncelikli görevlerinden biridir."

Programa Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, Merzifon Huzurevi Müdürü Sedat Altınok de katıldı.





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