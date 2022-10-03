Amasya'da kuyuya düşen inek iş makinesiyle kurtarıldı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde, otlarken kuyuya düşen inek, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Alpaslan köyü yakınlarında merada otlamaya bırakılan inek, su kuyusuna düştü.

Hayvanın sahibi, kuyunun yakınındaki kara yolunda bakım onarım işlerinde çalışan Amasya Karayolları 72. Şube Şefliğinde görevli işçilerinden yardım istedi.

İşçiler kuyudaki ineğin beline bağladıkları halatı iş makinesiyle kaldırarak hayvanı kurtardı.

Sahibine teslim edilen ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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