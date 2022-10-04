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Amasya'da Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

AA

Amasya'da Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

AMASYA (AA) - Amasya İl Sağlık Müdürlüğünce, "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Saraydüzü Kışla Binası önünde bir araya gelen sağlık çalışanları ve öğrenciler, ellerinde pankartlarla Sağlıklı Hayat Merkezi'ne kadar yürüdü.

İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, burada gazetecilere, Dünya Sağlık Örgütünün fiziksel hareketliliğin sağlık açısından önemini vurgulamak amacıyla ilan ettiği 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri ile gündelik hayatın içine fiziksel aktivitenin de entegre edilmesinin amaçlandığını anlatan Koç, şöyle devam etti:

"Günümüzde fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve teknolojideki gelişmeler ile yaşam koşullarının kolaylaşması giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi ile toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artırmıştır. Fiziksel aktivite bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığın korunması ve iyileştirilmesi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Günlük yaşamı mümkün oldukça aktif geçirmek sağlıklı bir yaşam için atılacak ilk adımdır. Düzenli yapılan fiziksel aktivitenin farklı yaş gruplarındaki insanların sağlığına büyük katkıları olmaktadır."

Günlük yürüyüş aktivitesinin insan sağlığına birçok faydası olduğunu vurgulayan Koç, sağlıklı ve zinde kalmak için yürüyüş yapmanın son derece önemli olduğunu kaydetti.


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