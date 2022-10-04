Taşova'da 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü kutlandı

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AMASYA (AA) - Taşova ilçesinde 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinlikte hayvanların su ve yiyecek ihtiyaçları gidermek için yem ve su aparatları kaymakamlık bahçesine yerleştirildi.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, hem çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak hem de sahipsiz hayvanlara beslenme alanları oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Hayvanlar da birer can taşımakta ve onların da beslemek zorunda oldukları yavruları bulunmaktadır. Bizler onlarla ilgilenmez ve aç bırakırsak daha hırçın olurlar. Bunun cezasını da biz çekeriz." dedi.



Hayvanları beslerken gelişigüzel yiyecek bırakılmasının çevre kirliliği oluşturduğunu anlatan Gökcecik, "Yemlerimizi bu tür yem aparatlarına ya da bir kap ile bırakalım. Ayrıca bizim inancımız gereği hayvanlara duyarlı davranmak, onlara eziyet etmemek bir zorunluluktur." diye konuştu.

Etkinlik, Gökcecik ve öğrencilerin kaymakamlık bahçesine yerleştirilen aparatlara su ve yem bırakması ile sona erdi.





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