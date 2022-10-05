Merzifon'da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ali Güldoğan'ın başkanlığında Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddet konusunda kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile çözüm önerileri değerlendirildi.

Güldoğan, ülkede kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının her geçen gün arttığını söyledi.

Bu konuda önemli kararlar alındığına işaret eden Güldoğan, "Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ile hazırlanan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' çerçevesinde koordinasyon, iş birliği ve alınacak tedbirleri ele aldık. İlçemizde kadına karşı şiddete sıfır tolerans ilkesi ile hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile ilgili kurumların müdürleri katıldı.





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