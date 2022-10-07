Merzifon'da "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konferansı düzenlendi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konferansı düzenlendi.

Merzifon İlçe Müftülüğünce Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, camilerin İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesinde önemli bir rol oynadığını anlattı.

Camilerin her yaş ve düzeydeki vatandaşların hayat boyu bilgilendikleri eğitim öğretim kurumu olduğuna işaret eden Ayvaz, şunları söyledi:

"Camiler, toplumun her kesiminden, her yaş ve seviyeden insanları bir araya getiren, onları Allah'a kulluk bilinci ile kaynaştıran, ibadetlerin usulüne uygun olarak öğretilmesini kolaylaştıran, bireylere batıl inanç ve hurafelerden arındırılmış doğru dini bilgilerin kazandırılmasını sağlayan önemli bir kurumdur. Peygamberimiz, İslam'ın kurumsallaşmasına camiden başlamış, hicretten hemen sonra inşa ettiği camiyi bireysel ve sosyal pek çok ihtiyacın karşılandığı bir merkez haline getirmiştir. Bilindiği gibi İslam dini, bütün Müslümanları ibadet ve eğitim ile yükümlü tutmuş, bu konuda da kadın ile erkek arasında herhangi bir ayrım gözetmemiştir."

Konferans sonunda görevlerinde gayret ve başarı gösteren din görevlilerine plaket takdim edildi.

Konferansa Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ile daire müdürleri ve davetliler katıldı.

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