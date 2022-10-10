Amasya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 06 AL 4308 plakalı otomobil ile M.C'nin kullandığı 05 AE 609 plakalı yolcu minibüsü Sanayi Kavşağı mevkisinde çarpıştı. Minibüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ve minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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