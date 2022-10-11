Taşova’da Amatör Spor Haftası kutlandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra spor gösterileri ve yarışmalar düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sercan Şenel, törende yaptığı konuşmada, sporun kişiyi sosyalleştirdiğini söyledi.

Sporun toplum için alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini belirten Şenel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spor ferdi topluma hazırlar, kişinin mevcut yapısını geliştirir. Genç nesillerin yapıcı, yaratıcı ve üretici olmasında, sosyal kaynaşma ve kültürel kalkınmaya büyük etkisi olmaktadır. Kişiyi sosyalleştirdiği gibi kendisini toplumun en önemli üyesi de yapar."

Programa, Kaymakam Ahmet Gökcecik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve diğer protokol üyeleri ile sporcular katıldı.





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