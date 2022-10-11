Taşova’da çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı

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AMASYA(AA) – Amasya'nın Taşova ilçesinde 51 çiftçiye, 17 ton "tritikale" cinsi buğday tohumu dağıtıldı.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen tohum dağıtım töreninde konuşan İlçe Kaymakamı Ahmet Gökcecik, ülkemizin gelişiminin tarımsal üretim ile hızlanacağını söyledi.

Gökcecik, hayvancılığın en büyük girdilerinden olan kaba ve kesif yem açığının giderilmesi ve yem bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi amacıyla çiftçilere "tritikale" cinsi buğday tohumu desteği sağladıklarını ifade etti.

Törene, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

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