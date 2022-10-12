Amasya'da köylerde kanser taraması yapıldı

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AMASYA (AA) - Amasya'da, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekiplerince köylerde yaşayan vatandaşlara kanser taraması yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü KETEM ekipleri, Yağcıabdal, Kızılkışlacık ve Sarıalan köylerinde yaşayan vatandaşları kanserde erken teşhisle hayat kurtarmak için bilgilendirdi.

Ekipler, bilgilendirdikleri vatandaşları, tahsis edilen minibüsle KETEM'e getirip, kontrollerini gerçekleştirdi.

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu söyledi.

Kanserin, alınacak tedbirlerle üstesinden gelinebilen bir hastalık olduğunu vurgulayan Koç, "İlimizdeki tüm köylerimizde ekiplerimiz vatandaşlarımızı kanser konusunda bilgilendiriyor. Mamografi taramaları yapılmak üzere KETEM merkezimize yönlendiriliyor. Bütün vatandaşlarımıza kanser taraması yapılması için yoğun bir gayret sarf etmekteyiz. Amacımız herkesin kanser yönünden taramasını yapıp, erken evrede olanları tespit etmek, ileri evre varsa da tedavilerini sağlamak. Bütün vatandaşlarımızı ücretsiz kanser taramalarını yaptırmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanser riskini ortadan kaldırmak ve vatandaşları bu konuda bilgilendirmek için KETEM çalışanlarının büyük gayret gösterdiğini aktaran Koç, vatandaşların da KETEM birimi ile hastanelere başvurarak bu hizmetten yararlanabileceğini kaydetti.

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