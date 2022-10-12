Taşova Belediye Başkanı Öztürk, millet bahçesi çalışmalarını inceledi

AMASYA (AA) - Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yapımı devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Öztürk, amaçlarının daha yaşanır bir ilçe meydana getirmek olduğunu söyledi.

Millet bahçesi kavramının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, belediyecilik anlayışına giren bir kavram olduğunu söyleyen Öztürk, "Millet bahçesi milletin hizmetine sunulan park ve bahçeler ama diğer park ve bahçelerden farkı Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile beraber içinde park ve bahçe ihtiyaçlarının karşılandığı ayrıca içinde millet kütüphanesi, kıraathanesinin olduğu park ve bahçeler. Bizler de Taşova'nın böyle bir ihtiyacı olduğu fikrinden hareketle Yeşilırmak Nehri kenarında 27 bin metrekarelik alanı bir buçuk yıl önce ihale ettik ve çalışmalarımız devam ediyor sona doğru geliyoruz." ifadelerini kullandı.













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