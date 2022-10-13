Amasya Merzifon Havalimanı eylül ayında 6 bin 641 yolcu ağırladı

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AMASYA (AA) - Amasya Merzifon Havalimanı, eylül ayında 6 bin 641 yolcuya hizmet verdi.

Amasya Merzifon Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, eylül ayı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, havalimanında eylül ayında iç hat yolcu trafiği 5 bin 205, dış hat yolcu trafiği bin 436 oldu.

Eylül ayında toplam 6 bin 641 yolcuya hizmet verilen Amasya Merzifon Havalimanı’nda iniş, kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 74, dış hatlarda 16 olmak üzere 90'a ulaştı.

Kargo, posta, bagaj trafiği ise 71 ton oldu.

Bu yılın 9 aylık döneminde ise yolcu trafiği 68 bin 939, uçak trafiği 700, yük trafiği ise 723 ton olarak gerçekleşti.

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