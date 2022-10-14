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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya’da “Sağlıklı Beslenme” semineri düzenlendi

AA

Amasya’da “Sağlıklı Beslenme” semineri düzenlendi

AMASYA (AA)- Amasya’da öğrencilere yönelik “Gıda ve Sağlıklı Beslenme” semineri düzenlendi.

Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu’nda düzenlenen seminerde konuşan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, sağlıklı beslenme konusunda öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

Dengeli beslenmenin sağlıklı yaşamın temel şartı olduğuna işaret eden Göktekin, Türkiye’nin dünyada yeterli ve bol miktarda besin maddesi üreten ülkelerden birisi olduğunu belirtti.

Öğrencilere gıda israfını önlemeye yönelik tavsiyelerde bulunan Göktekin, şunları söyledi:

“Gıda israfını önleyemezsek bizler de yetersiz beslenen ülkelerde yaşayan insanlardan biri oluruz. İhtiyacımız olan besin maddelerini yeteri kadar alalım, pişirelim, yiyelim. Yediğimiz bir lokma ekmeğin, bir kaşık yemeğin, bir bardak sütün, bir zeytin tanesinin, bir meyvenin üretilmesinde, hazırlanmasında harcanan emekleri unutmamalıyız. Gıda israfı, milletçe fakirliğe doğru giden yolu hazırlamakta ve hızlandırmaktır. Milletçe çok üretelim, yeteri kadar tüketelim. Kalp sağlığınız için dengeli beslenin, süt için kemikleriniz sağlam olsun. Sağlıklı beslenme, sağlıklı çocukluk ve yetişkinlik demektir. Kahvaltı eşittir okulda başarıdır. Açıkta satılan besinleri satın almayın, sağlığınızı korumak için yeterli ve dengeli beslenin.”

Göktekin’in konuşmasının ardından Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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