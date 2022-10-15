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Taşova'da Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binası'nın temeli atıldı

AA

Taşova'da Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binası'nın temeli atıldı

AMASYA (AA) – Taşova Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binası'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan, Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Müdürü Yasin Cebeci, Taşova Tarım Kredi Kooperatifi'nin yıllardır şehir içerisinde hizmet verdiğini, kooperatiften hizmet alan çiftçilerin bu konuda sıkıntı çektiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Taşova'da 8 bin ton kapasiteli siloları hizmete açtıklarını anlatan Cebeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın bölgede ise yem fabrikamız bulunmaktadır. Doğu Mahallesi çelik silolarımızın bulunduğu alana, hizmet binamızın temelini atmış bulunmaktayız. Yeni binamızın 150 metrekaresi hizmet binası, 350 metrekaresi ise kapalı depo alanı olarak kullanılacaktır. Yeni yapılan hizmet binamızın alt katında market olarak açmak gibi bir düşüncemiz bulunmakta. Bu alanı Tarım Kredi kompleksi haline getirmeyi düşünüyoruz. Yeni hizmet binamızı 4 ay sonra hizmete açmayı hedefliyoruz.”

Törene, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik ve protokol üyeleri de katıldı.

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