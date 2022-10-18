Amasya Valisi Masatlı, görme engellilerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Valisi Masatlı, görme engellilerle buluştu

AA

Amasya Valisi Masatlı, görme engellilerle buluştu

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, görme engellilerle bir araya geldi.

“Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü” kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi’nde farkındalık etkinliği düzenlendi.

Vali Masatlı, burada yaptığı konuşmada, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için gerçekleştirilecek etkinliklere ellerinden gelen desteği her zaman vermeye hazır olduklarını söyledi.

Devletin engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıran her türlü çalışmayı hayata geçirdiğini aktaran Masatlı, şunları kaydetti:

“Sizlerin bazen doğuştan, bazen de çeşitli rahatsızlıklar ve kazalardan sonra görme yetinizi kaybetmenize rağmen hayata sımsıkı sarıldığınızı, sosyal hayattan kopmadığınızı memnuniyetle gözlemliyoruz. Bizler devletin temsilcisi olarak engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Herkes bir engelli adayıdır. Bunu hiçbir zaman unutmamalı ve engelli bireylere bu bilinçle yaklaşmalıyız. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Toplumumuzda yaşayan herkes engelli kardeşlerimize gerekli ilgi, alaka, sevgi, saygıyı daima göstermeli ve bu anlayışı genç nesillere de öğretmeliyiz.”

Etkinlik, şiirlerin okunması, görme engellilerin sosyal hayatta yaşadığı zorlukları anlatan tiyatral gösterinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel eğitim öğrencileri artan yemeklerini sahipsiz kedilerle paylaşıyor
YEREL HABERLER Özel eğitim öğrencileri artan yemeklerini sahipsiz ...
Milli hokeyciler Amasya kampının ikinci etabını tamamladı
YEREL HABERLER Milli hokeyciler Amasya kampının ikinci etabını ...
Amasya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Amasya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.