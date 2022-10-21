Taşova Kaymakamı Gökcecik muhtarlarla buluştu

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AMASYA (AA) - Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, muhtarlarla bir araya geldi.

Özel bir restoranda düzenlenen programda konuşan Gökcecik, muhtarların köy ve mahallelerde devletin temsilcisi olduklarını söyledi.

Muhtarlar Günü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildiğini ve 19 Ekim 2015'ten itibaren kutlandığını anlatan Gökcecik, "Muhtarlarımızın özlük hakları başta olmak üzere birçok alanda iyileştirmeler yapıldı. Devletimizin muhtarlarımıza bakış açısı aşikardır. İlçemizde 63 köyümüzde bulunan muhtarlarımız devletimizin o köydeki gören gözü, tutan eli ve vatandaşımıza dokunan sıcak yüzüdür." dedi.

Programa Belediye Başkanı Bayram Öztürk, il genel meclis üyeleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

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