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Kedi "Gümüş"e sahip çıkan jandarma, topladığı parayla ameliyatını da yaptırdı

AA

Kedi "Gümüş"e sahip çıkan jandarma, topladığı parayla ameliyatını da yaptırdı

AMASYA (AA) - MURAT DEMİRCİ - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaralı buldukları kedi yavrusuna sahip çıkan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, aralarında para toplayarak kedinin ameliyatını da yaptırdı.

İlçe Jandarma Komutanlığı önünden geçen yolda yaklaşık 50 gün önce jandarma personeli tarafından yaralı halde bulunan kedi yavrusu, veterinere götürüldü.

Veterinerin kedinin bacağında sinir hasarı bulunduğunu ancak küçük olması nedeniyle ameliyat edilemeyeceğini söylemesi üzerine jandarma tarafından kediye sahip çıkıldı.

"Gümüş" ismi verilen kedi, İlçe Jandarma Komutanlığında özenle bakılmaya başlandı. Bu arada Gümüş'ün ameliyatı için jandarma personeli aralarında para topladı.

Aradan 45 gün geçmesinin ardından yeniden veterinere götürülen Gümüş, ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu. Yaklaşık bir ay veteriner kliniğinde kalacak Gümüş, daha sonra yeniden İlçe Jandarma Komutanlığındaki yuvasına dönecek.

Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, AA muhabirine, İlçe Jandarma Komutanlığı önünden geçen yolda ses duymaları üzerine yaptıkları aramada, yaralı kedi yavrusunu bulduklarını söyledi.

Kediye ilk müdahaleyi yaptıklarını, Gümüşhacıköy'de olmaları dolayısıyla "Gümüş" adını verdiklerini belirten Kurtcu, "Götürdüğümüz veteriner hemen ameliyat edilemeyeceğini, bir süre bakılması gerektiğini bize bildirdi. Bunun üzerine ona kulübe yaptırıp bakımını üstlendik." dedi.

Bekleme süresinin geçmesinin ardından Gümüş'ün veterinerde ameliyat edildiğini anlatan Kurtcu, "Belli bir süre veterinerde kalacak. Daha sonra bize teslim edecekler ve biz bakımına devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Veteriner hekim Mustafa Hilmi Kurnaz da kedinin ilk getirildiğinde yaşı nedeniyle ameliyat edilemediğini dile getirerek, "Sol ön bacağında bir sinir hasarı olduğu tespit etmiştik. Şimdi ameliyatı için bir engel bulunmadığını belirledik. Kedinin genel durumu iyi. Rahatsızlığı gidermek için artrodez ameliyatı (iki kemik arasındaki eklem kemikleşmesinin düzeltilmesi) işlemi uyguladık." diye konuştu.

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