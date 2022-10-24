Terör örgütü üyeliğinden aranan zanlı Amasya'da yakalandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhacıköy İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri Muş'tan İstanbul'a giden 25 ABZ 281 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan şahsın kimliğinin olmamasından şüphelenen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından kimlik bilgileri tespit edilen S.G'nin, Muş Ağır Ceza Mahkemesince, silahlı terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan S.G. jandarmadaki işlemlerin artından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

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