PTT'nin kuruluşunun 182. yıl dönümü kutlanıyor

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, PTT'nin kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla Amasya PTT Başmüdürü Yüksel Him'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Masatlı, Him'den çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı.

PTT'nin Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından birisi olduğuna dikkati çeken Masatlı, "23 Ekim 1840 yılında kurulan ve ülkemizin her köşesine hizmet götüren, köklü kuruluşlarımızdan PTT, değişen ve sürekli yenilenen teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak, son teknolojinin kullanıldığı bir kurum haline geldi. Birçok alanda verdiği hizmetlerle halkımızın hayatının önemli bir parçası olan PTT'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm PTT çalışanlarına vatandaşlarımıza yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- PTT çalışanlarından Kaymakam Güldoğan'a ziyaret

Merzifon PTT Müdürü Hasan İnce ve PTT çalışanları, Kaymakam Ali Güldoğan'ı ziyaret etti.

PTT'nin kuruluşunun 182. yıl dönümünü kutlayan Kaymakam Güldoğan, çalışmalarında başarılar diledi.

PTT'nin yenilikçi bakış açısıyla hizmet çeşitliliğini sürdürdüğünü anımsatan İnce, kutlama programı kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.