Amasra'da hayatını kaybeden madenciler için hatmi şerif okundu

AMASYA (AA) - Amasya'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için hatmi şerif okundu.

Amasya Sultan II. Bayezid Camisi'nde öğle namazı sonrası yapılan hatim duasına Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve vatandaşlar katıldı.

Kuran kursu öğrencileri ve vatandaşlar tarafından okunan hatimler için yapılan dualar madencilerin ruhlarına bağışlandı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaştıklarını dile getirerek, "Geçen hafta Bartın Amasra'da grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden tüm madencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Tabii bu tür olaylar hepimizi derinden üzüyor. Onlara bizler de manevi destek vermek için burada 99 hatmi şerifi ruhlarına eda ettik. Allah kabul etsin inşallah bir daha böyle acı olaylar yaşamayız. Tekrar milletimizin ve tüm ailelerin başı sağ olsun." dedi.

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