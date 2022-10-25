Amasya'da "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında ilk temel atıldı

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AMASYA (AA) - Amasya'da, "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında 87 konutun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Ziyaret beldesindeki toplu konut alanında düzenlenen törene, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla canlı bağlantı kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri, 87 konut için butona basarak temele ilk betonu döktü.

Vali Masatlı, burada yaptığı konuşmada, konutların hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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