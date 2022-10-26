Merzifon'da muhtarlar toplantısı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde mahalle ve köy muhtarları toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda muhtarların talepleri dinlendi, kurum müdürlerinden bilgi alındı.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarlarla yapılan ve planlanan hizmetleri değerlendirmek için sık sık bir araya geldiklerini söyledi.

Muhtarların köy ve mahallelerinde devleti temsilen görev yaptıklarına dikkati çeken Güldoğan, vatandaşlara en iyi hizmeti vermenin gayretinde olduklarını kaydetti.

Toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunması, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülmesi ve alınacak tedbirler ile ilgili sunum yapıldı.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.