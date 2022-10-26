Merzifon'da eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Fen Lisesi'nde düzenlenen toplantıda, okullarda temizlik ve hijyen konularında yürütülen ve yapılması planlanan çalışmalar ile okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, öğrencilerin motivasyonlarının artırılması, çağın gelişimlerini takip edebilmeleri, her türlü olumsuzluklara karşı ve kötü alışkanlıklardan korunmaları için eğitim çalışanlarına büyük görevler düştüğünü söyledi.

Merzifon'da eğitim alt yapısının çok iyi durumda olduğuna işaret eden Güldoğan, "Eğitim öğretim döneminin huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda şu ana kadar yaptığınız tüm çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyor, özverili çalışmalarınızın devamını diliyorum." dedi.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile okul müdürleri katıldı.





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