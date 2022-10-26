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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Belediyesi vergi borcunu sıfırladı

AA

Amasya Belediyesi vergi borcunu sıfırladı

AMASYA (AA) - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Belediyenin Vergi Dairesine olan 30 milyon liranın üzerinde olan borcunu kapattıklarını bildirdi.

Sarı, düzenlediği basın toplantısında, belediyenin birikmiş vergi borcunu sıfırladıklarını, yeni hedeflerinin SGK'ya olan borçlarını da ödemek olduğunu söyledi.

Seçildikten sonra, belediyenin esnafa olan borçlarını ve personel maaşlarını düzenli ödediklerini, tasarrufu ön planda tutmaya önem verdiklerini anlatan Sarı, "Geçmişe bakmadan fakat, geçmişteki tecrübeleri de akılda ve hafızada tutuyoruz. Bir program dahilinde defterden görerek ilerliyoruz. Alışılagelmiş bir şey var; Belediyeler vergi ve SGK'ya olan borçlarını ödemezler. Bir gün elbet hallolur diye tüm belediye başkanları umutla beklerler. Hafızalarda bu şekildedir. Ne derece doğrudur bilemem ama olayın açıklaması şu, Türkiye'deki belediyeler içinde en borçsuz belediyeyiz." diye konuştu.

Sarı, artık vergi borçlarının olmadığını vurgulayarak, "Bundan iki ay önce takriben 40-50 milyonluk bir borcu kapattık. Vade farklarını da düştüğümüzde ortalama 30 milyon lira ödemek kaydıyla Amasya Belediyesinin tüm vergi borcunu sıfırladık." ifadelerini kullandı.

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