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Amasya Valiliğinden Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın iddialarına ilişkin açıklama:

AA

Amasya Valiliğinden Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın iddialarına ilişkin açıklama:

AMASYA (AA) - Amasya Valiliği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyünde, jandarma güçlerinin, köylülere saldırdığı ve köylü kadınları darbettiğine ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki, yalan ve iftiraya dayalı basın toplantısı üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması ihtiyacı doğduğu" belirtildi.

"Ümit Özdağ yaptığı açıklamalarda Taşova ilçemiz Çambükü köyünde, devletimizin jandarma güçleri ile köylülere saldırdığı ve köylü kadınların darbedildiğine ilişkin son derece mesnetsiz ve devlet birimleri ile güvenlik güçlerini karalama amacı taşıyan ithamlarda bulunmuştur" ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Özdağ ayrıca iddialarını daha da ileri seviyelere taşımış ve darbedilen kadınların Taşova Devlet Hastanesine dahi kabul edilmediği iftirasına başvurmuştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayı ile kurulan Taşova Organize Sanayi Bölgesi mülkiyetinde bulunan ve geçmiş yıllarda 550 dekarı Çambükü köyü halkı tarafından işgal edilen kamu arazisinde, altyapı çalışmaları yapıldığı esnada Çambükü köyünde yaşayan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grup vatandaşımız, çalışma yapmak üzere bölgeye sevk edilen kamu kurumlarına ait iş makinelerini engellemişler, güvenlik güçlerine de mukavemette bulunmuşlardır. Buna karşın kolluk birimlerimizce itidal içerisinde hareket edilmiş ve vatandaşlarımıza yönelik orantısız hiçbir müdahalede bulunulmamıştır.

Çalışmalar esnasında halkımızı provoke eden ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunan 9 erkek ile kadın jandarma personelimizi yaralayan 1 kadın olmak üzere, toplam 10 kişi savcılık talimatıyla gözaltına alınmış ve aynı gün içerisinde ifadeleri alınarak serbest bırakılmışlardır. Taşova Devlet Hastanemize müracaatı kabul edilmeyen herhangi bir vatandaşımız da bulunmamaktadır."

Özdağ'ın, Vali Mustafa Masatlı'nın "kendisine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu" şeklindeki isnatlarının da "tamamen gerçek dışı ve iftiradan ibaret olduğu" vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taşova Çambükü köyü kadınlarından oluşan bir heyet, 22 Ağustos 2022 günü saat 16.30 sıralarında Valilik makamında sayın Valimiz ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşme esnasında Özel Kalem Müdürlüğünde görevli biri bayan olmak üzere, 2 personel de hazır bulunmuştur. Kadınlarımızdan oluşan heyete, OSB'nin önemi ve Taşova ile Amasya'mıza sağlayacağı katkılar noktasında bilgilendirmelerde bulunulmuş ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, vatandaşlar valilik binasından ayrılmıştır. Sonuçta, devlet yönetimi ciddi bir iştir. Valimizin resmi bir kabulde ve özellikle de kadınlarımızın da bulunduğu bir ortamda iddia edilen hakaret sözlerini kullanması mümkün değildir. Ümit Özdağ'ın siyaset yapmak uğruna yalan ve iftiraya dayalı, güvenlik güçlerimizi ve kamu görevlilerini yıpratmaya yönelik söylemlerine karşı Valiliğimiz gerekli hukuki işlemleri başlatacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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