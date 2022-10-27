Amasya'da kablo ve tarım aleti hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

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AMASYA (AA) - Amasya'da kablo ve tarım aleti hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte son aylarda elektrik direklerinden kablo hırsızlığı olaylarının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu 5 zanlının elektrik hatlarından kablo hırsızlığı yaptığı ve çiftçilerin tarım aletlerini çaldığını tespit eden ekipler, şüphelileri çaldıkları malzemelerle ikametlerinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin kentte 12 hırsızlık olayına karıştıkları öğrenildi.





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