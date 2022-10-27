Amasya'da fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle spor salonuna girdi

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AMASYA (AA) - Amasya'da otomobilini park etmeye çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca spor salonuna girdi.

Alınan bilgiye göre, Akbilek Mahallesi'nde 19 AAF 742 plakalı otomobilini, bir spor salonunun önüne park etmeye çalışan Melek G, geri manevra yaptığı sırada, fren yerine gaz pedalına bastı.

Kaldırıma çıkan otomobil, spor salonunun camını kırarak içeri girdi, spor aletlerini devirdi. Salonda spor yapan iki kadın yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Sürücü kazada yara almazken, spor salonunda hasar oluştu.



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