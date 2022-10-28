Amasya'da motosiklet ambulansla vakalara kısa sürede ulaşılıyor

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AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Sağlık Bakanlığı bünyesinde Amasya'da hizmete sunulan motosiklet ambulans, kalabalık caddelerde ve dar sokaklardaki vakalara yaklaşık 3 dakika gibi kısa bir sürede ulaşılmasını sağlıyor.

Vakalara müdahale etme yönünden tam donanımlı olan motosiklet ambulansta, tansiyon aleti, stetoskop, glukometre cihazı ve entübasyon tüpleri gibi ilkyardım malzemeleri bulunuyor.

112 Acil Servis istasyonuna gelen vaka ihbarı üzerine, motosiklet ambulans hastaya ilk müdahalenin yapılması için yola çıkıyor ve kısa sürede konuma ulaşarak hastaya ilk müdahale yapılıyor.

İki sağlık görevlisinin bulunduğu motosiklet ambulans, özellikle trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda, ambulansların giremeyeceği dar sokaklar, park ve engebeli arazilerde "hayat kurtaran" kullanım kolaylığı sunuyor.

Amasya İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, AA muhabirine, ilk müdahaleyi yapan motosikletli ekiplerin, hastanın, mümkün olan en yakın bölgede hazır tutulan ambulansa götürülmesini sağladığını söyledi.

Neredeyse tüm tıbbi malzemelerin motosiklet ambulanslarda da bulunduğunu anlatan Koç, "İlimizde motosiklet ambulansımız yoktu. Acil sağlık hizmetleri noktasında gerçekten ülkemizin geldiği noktayı düşünürsek, havada, karada, denizde her yerde varız. Amasya'da sokaklar dar, dönem dönem trafik yoğunluğu oluyor. Turizm sezonunun aktif olduğu dönemlerde çok hızlı bir şekilde olay yerine intikal etmemiz gerekiyor. Bunun için bizim açımızdan böyle bir motosiklet ambulansın ilimize kazandırılmış olması büyük bir avantaj." diye konuştu.

- "Amasya'mızda motosiklet ambulans çok işe yarıyor"

Motosiklet ambulansın sürücüsü Emin Fatih Küçük ise "Amasya 112 olarak bizim amacımız hasta ve kazazedelere yani vakalara en kısa sürede, en verimli şekilde ulaşmak. Amasya coğrafi konumu gereği dar sokakları olan, çıkmaz sokakları bulunan, trafiğin yoğun olduğu bir şehrimiz. Bu yüzden Amasya'mızda motosiklet ambulans çok işe yarıyor." ifadelerini kullandı.





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